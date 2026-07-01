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İşte Marsilya'nın yeni teknik patronu

Bruno Genesio, Olimpik Marsilya'nın yeni teknik direktörü oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 12:52
Haber: Sporx.com dış haberler
İşte Marsilya'nın yeni teknik patronu
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'da teknik direktörlük görevine Bruno Genesio getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Marsilya Kulübü, çarşamba günü yaptığı resmi açıklamayla 59 yaşındaki Fransız teknik adamın takımın yeni çalıştırıcısı olduğunu duyurdu.

HABIB BEYE'NİN YERİNE GELDİ

Bruno Genesio, Marsilya'da Habib Beye'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Fransız kulübü, salı günü yaptığı açıklamada Beye ile yolların ayrıldığını bildirmişti.

Habib Beye'nin Marsilya macerası yalnızca 4 ay sürdü. Kısa süren bu dönemin ardından yönetim, takımın başına tecrübeli bir ismi getirme kararı aldı.

LYON, RENNES VE LILLE DENEYİMİ

Bruno Genesio, Fransız futbolunun yakından tanıdığı teknik adamlardan biri olarak dikkat çekiyor. Daha önce Lyon, Rennes ve Lille gibi kulüplerde görev yapan deneyimli çalıştırıcı, kariyerinde önemli Ligue 1 tecrübeleri yaşadı.

Marsilya yönetimi, Genesio tercihiyle birlikte hem ligde hem de Avrupa sahnesinde daha istikrarlı ve rekabetçi bir yapı kurmayı hedefliyor.

MARSİLYA'DAN AÇIKLAMA

Olympique Marsilya, Bruno Genesio'nun göreve gelişiyle ilgili yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bruno Genesio, Olympique Marsilya'ya katılmayı seçerek kulüp tarafından taşınan projeye bağlılığını ve Fransız ile Avrupa futbolunun referansları arasında kalıcı olarak yer alabilecek bir grup inşa etme arzusunu gösteriyor."

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