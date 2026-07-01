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Heat, Tim Hardaway Jr.'ı kadrosuna kattı

Tim Hardaway Jr., Miami Heat ile bir yıllığına 6.5 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 13:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Heat, Tim Hardaway Jr.'ı kadrosuna kattı
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Tim Hardaway Jr., Miami Heat ile bir yıllığına 6.5 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı.

Heat, bu anlaşmayı vergi mükellefi orta seviye istisnasını (taxpayer midlevel exception) kullanarak gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli skorer guard, geride kalan sezonda Denver Nuggets formasıyla başarılı bir performans sergiledi. Hardaway, 80 maçta görev alırken maç başına 26.6 dakikada 13.5 sayı, 2.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakaladı.

Deneyimli oyuncu ayrıca üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 40.7 isabet oranıyla oynadı.

Hardaway'in, kadrosuna yeni kattığı süper yıldız Giannis Antetokounmpo etrafında yapılanmasını sürdüren Miami'ye dış şut tehdidi ve saha yerleşimi konusunda önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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