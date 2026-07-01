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Karşıyaka'da Ahmet Kandemir ile görüşme

Karşıyaka Yönetimi, başantrenör Ahmet Kandemir ile ilk görüşmeyi yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 14:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da Ahmet Kandemir ile görüşme
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Basketbol Süper Ligi'nin en köklü temsilcilerinden Karşıyaka'da başkan Yiğit Tusder ve şube yönetimi, takımı geçen sezon mucizevi bir şekilde ligde tutan Antrenör Ahmet Kandemir'le ilk toplantıyı yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sözleşmesi biten tecrübeli çalıştırıcıyla sezon öncesi kulübün ve basketbolun genel durumu görüşüldü.

Taraftarın önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantıda yeni sözleşmeyle ilgili henüz bir görüşme yapılmadığı öğrenildi.

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