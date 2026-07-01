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Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Claire Liu'ya kaybetti

Wimbledon tek kadınlar ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, Claire Liu'ya 2-0 kaybetti.

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calendar 01 Temmuz 2026 16:00 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 16:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Claire Liu'ya kaybetti
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ikinci turunda ABD'li Claire Liu'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'nin başkenti Londra'daki sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağında bulunan Zeynep, tek kadınlar ikinci tur maçında klasmanın 146. basamağındaki ABD'li Claire Liu ile karşılaştı.

Karşılıklı kazanılan oyunlarla geçilen ilk setin son bölümünde 5-5 eşitlik ortaya çıktı. Setin sonunu daha iyi oynayan ABD'li Claire Liu, ilk seti 7-5 alarak maçta 1-0 öne geçti.

İkinci sette çok iyi servis atan Claire Liu, seti 6-3, maçı da 2-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.

Zeynep Sönmez ise Wimbledon'a ikinci turda veda etti.

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