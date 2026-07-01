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Fenerbahçe Beko'dan Bonzie Colson'a veda

Fenerbahçe Beko, Bonzie Colson için veda açıklamasında bulundu ve oyuncuya teşekkür etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 16:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko'dan Bonzie Colson'a veda
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Fenerbahçe Beko'da Bonzie Colson ile yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılan Colson için açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"2024-25 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Bonzie Colson ile yollarımız ayrılmıştır.

Çubuklu formamızla, 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Bonzie Colson'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

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