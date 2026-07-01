Bahçeşehir Koleji, Isiaha Mike'ı açıkladı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı uzun forvet oyuncusu Isiaha Mike'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada son olarak Avrupa Ligi ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Kanadalı forvetin yeni sezonda kırmızı-lacivertli takım için mücadele edeceği bildirildi.
Geçen sezon Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Mike, 9.6 sayı, 3.9 ribaunt ve 1.5 asist ortalamasıyla mücadele etti.
Geçen sezon Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Mike, 9.6 sayı, 3.9 ribaunt ve 1.5 asist ortalamasıyla mücadele etti.