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U18 Sultanlar'dan Avrupa'ya müthiş başlangıç

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Çekya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 17:44
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
U18 Sultanlar'dan Avrupa'ya müthiş başlangıç
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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki ilk maçında Çekya'yı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 25-18, 25-21 ve 25-16'lık setlerle kazandı.

SIRADAKİ RAKİP BELÇİKA

Milli takım, turnuvadaki 2. maçında yarın TSİ 15.00'te Belçika ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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