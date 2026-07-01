U18 Sultanlar'dan Avrupa'ya müthiş başlangıç

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki ilk maçında Çekya'yı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 25-18, 25-21 ve 25-16'lık setlerle kazandı.
SIRADAKİ RAKİP BELÇİKA
Milli takım, turnuvadaki 2. maçında yarın TSİ 15.00'te Belçika ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
SIRADAKİ RAKİP BELÇİKA
Milli takım, turnuvadaki 2. maçında yarın TSİ 15.00'te Belçika ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE