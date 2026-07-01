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Konyaspor, Yasir Subaşı ile yollarını ayırdı

Konyaspor, 2022-2023 sezonundan bu yana kadrosunda yer alan Yasir Subaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 18:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Konyaspor, Yasir Subaşı ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 30 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Yasir. Futbolcumuz Yasir Subaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. 2022-2023 sezonundan bu yana yeşil beyaz formamızı terleten Yasir'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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