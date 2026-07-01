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Türk Telekom, Shaquielle McKissic'i kadrosuna kattı

Türk Telekom, son olarak Olympiakos forması giyen tecrübeli oyuncu Shaquielle McKissic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 17:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Telekom, Shaquielle McKissic'i kadrosuna kattı
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, skorer oyuncu Shaquielle McKissic'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Hızı, enerjisi ve tecrübesiyle öne çıkan Shaquielle McKissic, yeni sezonda Türk Telekom formasıyla parkede olacak. Aramıza hoş geldin Shaquielle McKissic." ifadeleri kullanıldı.

Kısa forvet ve şutör oyun kurucu pozisyonlarında oynayabilen 35 yaşındaki ABD asıllı Azerbaycan vatandaşı basketbolcu, son olarak Olympiakos'ta forma giymişti.

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