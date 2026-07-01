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Fenerbahçe Beko, Metecan Birsen ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, altyapısından yetişen ve iki farklı dönemde formasını giyen Metecan Birsen ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 19:00 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 19:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, Metecan Birsen ile yollarını ayırdı
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Fenerbahçe Beko, deneyimli basketbolcu Metecan Birsen ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

FENERBAHÇE BEKO VEDA ETTİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, 2011-2014 ve 2021-2026 yıllarında formamızı terleten, bu süreçte kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Metecan Birsen ile yollarımız ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 31 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe Beko kariyerinde 1 EuroLeague, 5 Basketbol Süper Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Sarı-lacivertli kulüp, Metecan Birsen'e emekleri için teşekkür ederek kariyerinin devamında başarılar diledi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Öte yandan Metecan Birsen'in yeni adresi de netleşti. Tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağladığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

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