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Nottingham Forest'ta Pereira'nın bileti kesildi! Glasner öne çıktı

Nottingham Forest, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Premier Lig ekibinin yeni teknik direktör adayının ise Oliver Glasner olduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 20:19 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 20:26
Nottingham Forest'ta Pereira'nın bileti kesildi! Glasner öne çıktı
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Nottingham Forest'ta teknik direktör değişikliği resmiyet kazanmaya hazırlanıyor. Premier Lig ekibi Vitor Pereira'nın yerine geçmesi için Oliver Glasner ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PEREIRA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Geçtiğimiz sezon küme düşme hattındayken takımın başına geçen Vitor Pereira, Nottingham Forest'ı ligde tutmayı başarmıştı. Ancak İngiliz ekibi, Portekizli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü.

PEREİRA YERİNE GLASNER

Fabrizio Romano'nun haberine göre Oliver Glasner'in Nottingham Forest ile anlaşma sağladığı ve Vitor Pereira'nın yerine göreve başlayacağı belirtildi.

TRANSFERLERDE DE YETKİLİ OLACAK

Glasner, teknik ekibinden önemli isimleri de Nottingham Forest'a getirecek. Avusturyalı çalıştırıcının, kulübün transfer planlamasında da aktif rol üstleneceği ifade edildi.

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