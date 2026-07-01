Nottingham Forest'ta Pereira'nın bileti kesildi! Glasner öne çıktı

Nottingham Forest'ta teknik direktör değişikliği resmiyet kazanmaya hazırlanıyor. Premier Lig ekibi Vitor Pereira'nın yerine geçmesi için Oliver Glasner ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PEREIRA İLE YOLLAR AYRILIYOR
Geçtiğimiz sezon küme düşme hattındayken takımın başına geçen Vitor Pereira, Nottingham Forest'ı ligde tutmayı başarmıştı. Ancak İngiliz ekibi, Portekizli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü.
PEREİRA YERİNE GLASNER
Fabrizio Romano'nun haberine göre Oliver Glasner'in Nottingham Forest ile anlaşma sağladığı ve Vitor Pereira'nın yerine göreve başlayacağı belirtildi.
TRANSFERLERDE DE YETKİLİ OLACAK
Glasner, teknik ekibinden önemli isimleri de Nottingham Forest'a getirecek. Avusturyalı çalıştırıcının, kulübün transfer planlamasında da aktif rol üstleneceği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon küme düşme hattındayken takımın başına geçen Vitor Pereira, Nottingham Forest'ı ligde tutmayı başarmıştı. Ancak İngiliz ekibi, Portekizli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü.
PEREİRA YERİNE GLASNER
Fabrizio Romano'nun haberine göre Oliver Glasner'in Nottingham Forest ile anlaşma sağladığı ve Vitor Pereira'nın yerine göreve başlayacağı belirtildi.
TRANSFERLERDE DE YETKİLİ OLACAK
Glasner, teknik ekibinden önemli isimleri de Nottingham Forest'a getirecek. Avusturyalı çalıştırıcının, kulübün transfer planlamasında da aktif rol üstleneceği ifade edildi.