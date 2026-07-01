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Bayern Münih, Ismael Saibari transferini açıkladı

Bayern Münih, PSV Eindhoven forması giyen Ismael Saibari'yi bonuslarla birlikte 55 milyon euroya varan rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 19:20 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 19:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Bayern Münih, Ismael Saibari transferini açıkladı
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Bayern Münih, yaz transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı.

Alman devi, PSV Eindhoven'da forma giyen Faslı orta saha oyuncusu Ismael Saibari'nin transferini resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PSV TARİHİNE GEÇEN SATIŞ

PSV, 24 yaşındaki futbolcu için bonuslarla birlikte 55 milyon euroya ulaşabilecek bir bonservis geliri elde edecek. Bu transfer, Hollanda ekibinin tarihindeki en yüksek satış olarak kayıtlara geçti.

PSV'DE İZ BIRAKTI

Altı yıl önce KRC Genk'ten yalnızca 200 bin euro karşılığında transfer edilen Saibari, PSV formasıyla çıktığı 142 resmi maçta 42 gol ve 29 asist üretti. Faslı yıldız, Eindhoven ekibiyle çok sayıda lig şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

DÜNYA KUPASI'NDA PARLIYOR

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olan Saibari, son 32 turunda Hollanda'ya karşı penaltı atışlarında galibiyeti getiren gole imza attı. Turnuvada şu ana kadar 3 gol kaydeden yıldız futbolcu, çeyrek finalde Kanada karşısında takımının en büyük kozlarından biri olacak.

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ

Öte yandan Ismael Saibari'nin adı transfer döneminde bir süre Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılıların ilgisine rağmen Faslı yıldız kariyerini Bundesliga devi Bayern Münih'te sürdürme kararı aldı.

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