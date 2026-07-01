Beşiktaş'ta mutlu son! Ouattara İstanbul'a geliyor!

Transfer döneminde eksik bölgeleri güçlendirerek şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, Monaco'lu savunma oyuncusu Kassoum Ouattara ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.



İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ



Fransız oyuncunun bu akşam saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacağı ifade edildi.



Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:



''Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü AS Monaco ile prensip anlaşmasına varılmıştır.



Kassoum Ouattara, transfer görüşmesini sonuçlandırmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bu akşam saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacaktır.''





MONACO İLE 8+2 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, 21 yaşındaki sol bekin transferi için Monaco ile 8 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağladı. Tarafların son prosedürleri tamamlamasının ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.





GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla toplam 24 karşılaşmada görev alan Fransız sol bek, 4 asistlik katkı sağladı. Ouattara, söz konusu maçlarda toplam 1.363 dakika sahada kaldı.



Monaco, genç oyuncuyu 2023 yılının ara transfer döneminde Amiens'ten 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.



