Brighton'dan 58 milyon euroluk Vuskovic hamlesi

Premier Lig ekibi, Tottenham'ın genç savunmacısı Luka Vuskovic'in transferi konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 58 MİLYON EUROLUK PAKET
Fabrizio Romano'nun haberine göre Brighton, 19 yaşındaki Hırvat stoper için 46 milyon sterlin sabit bonservis ödeyecek. Bonuslar ve sonraki satıştan pay maddesiyle birlikte transferin toplam değerinin 50 milyon sterlini (yaklaşık 58 milyon euro) aşabileceği belirtildi.
HAMBURG'DA DİKKAT ÇEKTİ
Vuskovic'in , geride kalan sezonu kiralık olarak forma giydiği Hamburg'da başarılı bir performans sergiledi. Genç savunmacı, tüm kulvarlarda 30 maça çıkarken 6 gol kaydetti ve 29 karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Brighton, 19 yaşındaki Hırvat stoper için 46 milyon sterlin sabit bonservis ödeyecek. Bonuslar ve sonraki satıştan pay maddesiyle birlikte transferin toplam değerinin 50 milyon sterlini (yaklaşık 58 milyon euro) aşabileceği belirtildi.
HAMBURG'DA DİKKAT ÇEKTİ
Vuskovic'in , geride kalan sezonu kiralık olarak forma giydiği Hamburg'da başarılı bir performans sergiledi. Genç savunmacı, tüm kulvarlarda 30 maça çıkarken 6 gol kaydetti ve 29 karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.