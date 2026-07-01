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Brighton'dan 58 milyon euroluk Vuskovic hamlesi

Brighton, Tottenham forması giyen Luka Vuskovic'in transferi için anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İngiliz ekibi, Hırvat stoper için bonuslarla birlikte 58 milyon euro'ya ulaşabilecek bir anlaşma yapacağı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 18:24 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 18:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Brighton'dan 58 milyon euroluk Vuskovic hamlesi
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Premier Lig ekibi, Tottenham'ın genç savunmacısı Luka Vuskovic'in  transferi konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 58 MİLYON EUROLUK PAKET

Fabrizio Romano'nun haberine göre Brighton, 19 yaşındaki Hırvat stoper için 46 milyon sterlin sabit bonservis ödeyecek. Bonuslar ve sonraki satıştan pay maddesiyle birlikte transferin toplam değerinin 50 milyon sterlini (yaklaşık 58 milyon euro) aşabileceği belirtildi.

HAMBURG'DA DİKKAT ÇEKTİ

Vuskovic'in , geride kalan sezonu kiralık olarak forma giydiği Hamburg'da başarılı bir performans sergiledi. Genç savunmacı, tüm kulvarlarda 30 maça çıkarken 6 gol kaydetti ve 29 karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.

 

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