Bulls, Zach Collins'i takımda tuttu

Chicago Bulls, Zach Collins'in serbest oyuncu piyasasına çıkmasını engelleyerek tecrübeli uzunla iki yıl ve 17 milyon dolar değerinde sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania, veteran oyuncular için belirlenen 30 Haziran uzatma süresi dolmadan hemen önce tamamlanan anlaşmanın, serbest oyuncu dönemi başlamadan önce birkaç gün süren görüşmelerin ardından sonuçlandığını aktardı.
Bu hamle, Bulls'un Doğu Konferansı'nı 31 galibiyet ve 51 mağlubiyetle 12. sırada tamamladığı sezonun ardından gerçekleştirdiği kadro yapılanmasının son adımı oldu. Takas döneminde kadrosunda önemli değişikliklere giden ve NBA Draftı sürecinde de bu dönüşümü sürdüren Chicago, uzun rotasyonunda istikrarı korumak adına Collins'i takımda tutmayı tercih etti.
Collins, 2025-26 sezonunda Bulls formasıyla yalnızca 10 maçta görev almasına rağmen süre aldığı dakikalarda etkili bir performans ortaya koydu. Tecrübeli uzun, maç başına 18.4 dakikada 9.7 sayı, 5.6 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 57.8, üç sayı çizgisinin gerisinden ise maç başına 2.1 denemede yüzde 42.9 isabet oranıyla oynadı.
Collins'in yüzde 64.8 efektif saha içi isabet oranı, sınırlı süre almasına rağmen hücumdaki verimliliğini gözler önüne serdi.
Bu hamle, Bulls'un Doğu Konferansı'nı 31 galibiyet ve 51 mağlubiyetle 12. sırada tamamladığı sezonun ardından gerçekleştirdiği kadro yapılanmasının son adımı oldu. Takas döneminde kadrosunda önemli değişikliklere giden ve NBA Draftı sürecinde de bu dönüşümü sürdüren Chicago, uzun rotasyonunda istikrarı korumak adına Collins'i takımda tutmayı tercih etti.
Collins, 2025-26 sezonunda Bulls formasıyla yalnızca 10 maçta görev almasına rağmen süre aldığı dakikalarda etkili bir performans ortaya koydu. Tecrübeli uzun, maç başına 18.4 dakikada 9.7 sayı, 5.6 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 57.8, üç sayı çizgisinin gerisinden ise maç başına 2.1 denemede yüzde 42.9 isabet oranıyla oynadı.
Collins'in yüzde 64.8 efektif saha içi isabet oranı, sınırlı süre almasına rağmen hücumdaki verimliliğini gözler önüne serdi.