01 Temmuz
İngiltere-Kongo D. Cumhuriyeti
0-17'
01 Temmuz
Belçika-Senegal
23:00
02 Temmuz
ABD-Bosna Hersek
03:00
01 Temmuz
Austria Lustenau-Young Boys
0-0
01 Temmuz
Zenit St. Petersburg-Dynamo Makhachkala
2-0

Beşiktaş'tan 1. Lig'e gitti: Emrecan Terzi

Beşiktaş, Emrecan Terzi'nin Iğdır FK'ya bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 18:08
Beşiktaş'tan 1. Lig'e gitti: Emrecan Terzi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, Emrecan Terzi'nin 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'ya bonservisiyle transfer olduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin nihai transferi hususunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır.

Serkan Emrecan Terzi'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.