Beşiktaş'tan 1. Lig'e gitti: Emrecan Terzi

Beşiktaş, Emrecan Terzi'nin 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'ya bonservisiyle transfer olduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin nihai transferi hususunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır.
Serkan Emrecan Terzi'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
"Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin nihai transferi hususunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır.
Serkan Emrecan Terzi'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."