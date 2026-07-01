01 Temmuz
İngiltere-Kongo D. Cumhuriyeti
0-110'
01 Temmuz
Belçika-Senegal
23:00
02 Temmuz
ABD-Bosna Hersek
03:00
01 Temmuz
Austria Lustenau-Young Boys
0-0
01 Temmuz
Zenit St. Petersburg-Dynamo Makhachkala
2-0

Kocaelispor'da 5 futbolcuya veda

Kocaelispor, sezon sonunda toplam 5 futbolcuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 17:39
Haber: AA
Kocaelispor'da 5 futbolcuya veda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kiralık sözleşmeleri sona eren Luis Da Silva Cafumana (Show), Hrvoje Smolcic, Botond Balogh ve Can Keleş ile sözleşmesi biten Furkan Gedik'e veda etti.

5 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren oyuncularımıza emekleri için teşekkür ediyoruz. Kendilerine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında Maccabi Haifa'dan kiralanan Angolalı futbolcu Show, yeşil-siyahlı formayla 32 maçta görev alırken, Parma'dan kiralanan Botond Balogh ise 25 karşılaşmada forma giydi.

Kocaelispor'un Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Hrvoje Smolcic, 29 maçta 1 gollük katkı sağlarken, Beşiktaş'tan kiralanan Can Keleş de 25 müsabakada görev yaptı.

Sözleşmesi sona eren Furkan Gedik de 9 maçta forma giyip 1 gol katkısı sağladı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.