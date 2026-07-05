Shane Larkin'den ayrılık için flaş itiraf!

Fenerbahçe Beko ile anlaşmaya varan Shane Larkin, Off The RECourt videosunda Anadolu Efes'ten ayrıldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Anadolu Efes'ten ayrılma süreci hakkında konuşan Larkin, gelecek sezon için de heyecanını belirtti.
Shane Larkin'in açıklamaları şu şekilde:
"Kimse nedenini bilmiyor. Bunun neden yaşandığını kimse bilmiyor. Bu benim için çok zor bir karardı. Bunu yapmak zorunda kalmamak için neredeyse her şeyi göze alacaktım. Bu bana değersiz biri gibi hissettirirdi. Çekilip herkesin yolundan çıkarsın, sonra da sana tonla para verdiler diye gidip başka bir yerde kazanmaya çalışırsın. Bu bana çok ucuz gelirdi. Ben öyle biri değilim. Önümüzdeki sezonun başında 34 yaşında olacağım. Hala iyi hissediyorum, hala keyif alıyorum. Ancak benim için son eskisinden daha yakın. Bu yaz çok çalışıp şimdiye kadarki en iyi sezonumu geçirmeye çalışacağım. Gelecek sezon için heyecanlıyım."
Shane Larkin'in açıklamaları şu şekilde:
"Kimse nedenini bilmiyor. Bunun neden yaşandığını kimse bilmiyor. Bu benim için çok zor bir karardı. Bunu yapmak zorunda kalmamak için neredeyse her şeyi göze alacaktım. Bu bana değersiz biri gibi hissettirirdi. Çekilip herkesin yolundan çıkarsın, sonra da sana tonla para verdiler diye gidip başka bir yerde kazanmaya çalışırsın. Bu bana çok ucuz gelirdi. Ben öyle biri değilim. Önümüzdeki sezonun başında 34 yaşında olacağım. Hala iyi hissediyorum, hala keyif alıyorum. Ancak benim için son eskisinden daha yakın. Bu yaz çok çalışıp şimdiye kadarki en iyi sezonumu geçirmeye çalışacağım. Gelecek sezon için heyecanlıyım."