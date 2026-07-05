İsmail Kartal, Fred'in kararını değiştirdi

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve başlamasıyla birlikte takım içindeki dengeler değişmeye başladı.
Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda ayrılması beklenen Fred'in, deneyimli teknik adamın dönüşünün ardından kararını değiştirdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KALMA KARARI ALDI
Sabah'ta geçen habere göre daha önce İsmail Kartal ile birlikte çalışan Brezilyalı orta saha, tecrübeli çalıştırıcının yeniden göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi. Fred'in yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı giymek istediği belirtildi.
KAMPIN ÖNE ÇIKAN İSMİ
Topuk Yaylası kampındaki performansıyla teknik heyetin beğenisini kazanan Fred'in, yeni sezonda orta saha rotasyonunun kilit isimlerinden biri olması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda ayrılması beklenen Fred'in, deneyimli teknik adamın dönüşünün ardından kararını değiştirdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KALMA KARARI ALDI
Sabah'ta geçen habere göre daha önce İsmail Kartal ile birlikte çalışan Brezilyalı orta saha, tecrübeli çalıştırıcının yeniden göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi. Fred'in yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı giymek istediği belirtildi.
KAMPIN ÖNE ÇIKAN İSMİ
Topuk Yaylası kampındaki performansıyla teknik heyetin beğenisini kazanan Fred'in, yeni sezonda orta saha rotasyonunun kilit isimlerinden biri olması bekleniyor.