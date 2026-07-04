Al Ahli Riyad Mahrez'e veda etti!

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Cezayirli yıldız Riyad Mahrez ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 35 yaşındaki futbolcu böylece herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmayan serbest oyuncu konumuna geldi.
Öte yandan Mahrez, dün yaptığı açıklamayla Cezayir Milli Takımı kariyerini de noktaladığını duyurmuştu. Tecrübeli futbolcunun milli formayla son karşılaşması ise İsviçre'ye son 16 turunda kaybedilen mücadele olarak kayıtlara geçti.
PERFORMANSI
Mahrez, Suudi ekibinde çıktığı 122 maçta 37 gol atarken, 46 da asist üretti.
Öte yandan Mahrez, dün yaptığı açıklamayla Cezayir Milli Takımı kariyerini de noktaladığını duyurmuştu. Tecrübeli futbolcunun milli formayla son karşılaşması ise İsviçre'ye son 16 turunda kaybedilen mücadele olarak kayıtlara geçti.
PERFORMANSI
Mahrez, Suudi ekibinde çıktığı 122 maçta 37 gol atarken, 46 da asist üretti.