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Karşıyaka, transferde harekete geçiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Karşıyaka, transferde harekete geçmeye hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 12:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka, transferde harekete geçiyor
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi henüz iç ve dış transferde bir hamle yapmayan Karşıyaka, yeni haftadan itibaren gaza basmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sözleşmesi biten antrenör Ahmet Kandemir'le geçen hafta görüşme yapan İzmir ekibinin yeni yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıyla bu hafta yeniden masaya oturmayı planlıyor. Takımı geçen sezon mucizevi bir şekilde 52 yıldır yer aldığı ligde tutan Kandemir'in kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

TRANSFER YASAĞI 55 MİLYON TL

Bir yandan iki yıldır ana sponsoru olmayan takıma sponsor arayışlarını sürdüren yönetim, öncelikle yerli transfere yönelmek istiyor.

Takımın yerli oyuncularından Samet Geyik ve Mert Celep ayrılırken, Egemen Yapıcı ise kadroda tutulmuştu. FIBA'daki eski yabancıların alacağı nedeniyle gelen transfer yasağını kaldırmaya çalışacak Karşıyaka'da bu rakamın, mali kongrede konuşulduğu gibi 86 milyon TL değil, kesinleşmiş 55 milyon TL civarında olduğu ortaya çıktı. Yeşil-kırmızılılar, transfer yasağı borcunu taksitlendirmeye çalışacak.

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