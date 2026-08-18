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DHA: "Şirin'in testi pozitif çıktı"

DHA'nın haberine göre, Ultraslan tribün lideri Sebahattin Şirin'in saç örneğinde yapılan incelemede amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.

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calendar 18 Ağustos 2026 17:40
Haber: DHA
DHA: 'Şirin'in testi pozitif çıktı'
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Galatasaray'ın taraftar gruplarından Ultraslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer)'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DHA'nın servis ettiği habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ağustos günü'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Galatasaray'ın taraftar gruplarından Ultraslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer)'in uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, Şirin'in saç örneğinde 'amfetamin' ve 'metamfetamin' maddesi tespit edildi.

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