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Kenan Karaman'dan Schalke itirafı!

Schalke'nin kaptanı Kenan Karaman, Bundesliga'da kalıcı olmak istediklerini belirterek takım içindeki birlik ve beraberliğin başarıdaki en önemli etken olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 15:22
Fotoğraf: X.com
Kenan Karaman'dan Schalke itirafı!
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Schalke'nin Bundesliga'ya yükselmesinde önemli rol oynayan Kenan Karaman, yeni sezon öncesinde hedeflerini açıkladı. Tecrübeli futbolcu, takım olarak birlik ve beraberliği koruyarak Bundesliga'da kalıcı olmak istediklerini ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "SORUMLULUK ALDIM"

S Sport'a konuşan Kenan Karaman, Schalke'nin yeniden Bundesliga'ya yükselmesinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti.

2023 yılında takımın küme düşmesinin ardından sorumluluk aldığını ifade eden milli futbolcu, sözleşmesini uzatarak takımın yeniden Bundesliga'ya dönmesine katkı sağladığını söyledi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Bundesliga'ya yükselen takımların ilk sezonunun her zaman zor geçtiğini vurgulayan Karaman, takım içindeki birlikteliğin en büyük güçleri olduğunu dile getirdi.

Tecrübeli futbolcu, "Taraftar desteği ve takım arkadaşlığı sayesinde iyi işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

SCHALKE'DE ETKİLİ PERFORMANS

2022 yılında Beşiktaş'tan Schalke'ye transfer olan Kenan Karaman, Alman ekibiyle Bundesliga 2'de çıktığı 90 maçta 40 gol ve 16 asistlik performans sergileyerek takımının yeniden Bundesliga'ya yükselmesinde önemli bir rol oynadı.

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