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Beşiktaş'ta ayrılık için pürüz: Uduokhai

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'nin geleceği netleşmeye yaklaştı. Alman savunmacıyla kişisel şartlarda anlaşan Monza, transferi tamamlamak için siyah-beyazlılarla bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 15:15 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 15:16
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ayrılık için pürüz: Uduokhai
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Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman savunmacıya talip olan Monza, transfer için siyah-beyazlılarla görüşmelerini sürdürüyor.

UDUOKHAI İLE ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İtalyan ekibi Monza, Felix Uduokhai ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Transferi sonuçlandırmak isteyen Monza'nın önündeki son engel ise Beşiktaş ile yapılacak anlaşma.

BEŞİKTAŞ İLE HENÜZ ANLAŞMA YOK

Monza ile Beşiktaş arasında gerçekleştirilen görüşmelerde şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği ve tarafların ortak bir zeminde buluşmak için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.



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