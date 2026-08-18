Beşiktaş'ta ayrılık için pürüz: Uduokhai

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman savunmacıya talip olan Monza, transfer için siyah-beyazlılarla görüşmelerini sürdürüyor.
UDUOKHAI İLE ANLAŞMA TAMAM
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İtalyan ekibi Monza, Felix Uduokhai ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.
Transferi sonuçlandırmak isteyen Monza'nın önündeki son engel ise Beşiktaş ile yapılacak anlaşma.
BEŞİKTAŞ İLE HENÜZ ANLAŞMA YOK
Monza ile Beşiktaş arasında gerçekleştirilen görüşmelerde şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği ve tarafların ortak bir zeminde buluşmak için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.
UDUOKHAI İLE ANLAŞMA TAMAM
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İtalyan ekibi Monza, Felix Uduokhai ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.
Transferi sonuçlandırmak isteyen Monza'nın önündeki son engel ise Beşiktaş ile yapılacak anlaşma.
BEŞİKTAŞ İLE HENÜZ ANLAŞMA YOK
Monza ile Beşiktaş arasında gerçekleştirilen görüşmelerde şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği ve tarafların ortak bir zeminde buluşmak için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.