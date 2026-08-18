İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel mi, Devlet mi?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi özel değil, devlet üniversitesidir. Üniversite, 2010 yılında İstanbul'da kurulan bir devlet yükseköğretim kurumudur.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi devlet mi?

Evet. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti devlet üniversiteleri arasında yer alıyor. Üniversite, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan ve kamu kaynaklarıyla faaliyet gösteren bir yükseköğretim kurumudur.

Bu nedenle üniversite, vakıf üniversitelerindeki ücretli eğitim modeliyle aynı yapıya sahip değildir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi paralı mı?

Devlet üniversitesi olduğu için üniversitedeki eğitim programlarının ücretlendirilmesi vakıf üniversitelerinden farklıdır. Öğrencilerin öğrenim ücretleri ve katkı paylarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve üniversitenin her yıl yayımladığı duyurular doğrultusunda belirlenir.

Bazı özel durumlarda veya belirli programlarda farklı ücret uygulamaları bulunabileceğinden adayların güncel üniversite duyurularını kontrol etmesi gerekir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi nerede?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alıyor. Üniversitenin farklı fakülte ve yüksekokulları çeşitli yerleşkelerde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi hangi bölümler var?

Üniversitede tıp, hukuk, mühendislik, eğitim, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri gibi farklı alanlarda lisans ve ön lisans programları bulunuyor.

Adayların tercih döneminde bölümün güncel kontenjanını, taban puanını ve başarı sıralamasını ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzundan kontrol etmesi gerekiyor.

Sonuç: İstanbul Medeniyet Üniversitesi özel mi?

Hayır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi özel bir üniversite değil, devlet üniversitesidir. 2010 yılında kurulan üniversite, İstanbul'da faaliyet gösteren devlet yükseköğretim kurumlarından biridir.