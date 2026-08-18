Haber Tarihi: 18 Ağustos 2026 12:47 - Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 12:47

Ebelikten Hemşireliğe Geçiş Var mı? Ebelik Mezunu Hemşire Olabilir mi?

Ebelik bölümünde eğitim alan veya mezun olan öğrencilerin merak ettiği konuların başında "Ebelikten hemşireliğe geçiş var mı?" sorusu geliyor. Özellikle kariyerini hemşirelik alanında sürdürmek isteyen ebelik mezunları, doğrudan hemşirelik unvanı alıp alamayacağını araştırıyor.

Ebelikten Hemşireliğe Geçiş Var mı? Ebelik Mezunu Hemşire Olabilir mi?
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Ebelik mezunları, yalnızca ebelik diplomasına dayanarak doğrudan hemşire unvanı alamıyor. Hemşire olabilmek için hemşirelik alanında gerekli eğitim ve mezuniyet şartlarının sağlanması gerekiyor.
Ebelik mezunu hemşire olabilir mi?

Ebelik ve hemşirelik birbirinden farklı sağlık meslekleri ve lisans programlarıdır. Ebelik bölümünden mezun olan bir kişi, ebelik diplomasıyla ebe unvanına sahip olur.

Hemşire olarak çalışabilmek için ise hemşirelik lisans programının tamamlanması ve ilgili mevzuatta belirlenen şartların karşılanması gerekiyor.

Ebelikten hemşireliğe yatay geçiş yapılabilir mi?

Ebelikten hemşireliğe geçiş konusu, üniversitelerin yatay geçiş kontenjanları ve ilgili yükseköğretim mevzuatına göre değerlendiriliyor. Bu nedenle her üniversitede otomatik olarak ebelik bölümünden hemşirelik bölümüne geçiş hakkı bulunmuyor.

Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuracakları üniversitenin ilgili yıl için yayımladığı şartları ve kontenjanları kontrol etmesi gerekiyor.

Ebelik mezunu hemşirelik okuyabilir mi?


Ebelik mezunları, gerekli başvuru şartlarını karşılamaları halinde hemşirelik eğitimi için üniversitelerin ilgili kabul ve yerleştirme süreçlerine başvurabilir. Ancak ebelik diploması tek başına hemşirelik diploması yerine geçmiyor.

Sonuç: Ebelikten Hemşireliğe Geçiş Var mı?

Ebelik mezunlarının doğrudan hemşire unvanı alması mümkün değil. Ebelikten hemşireliğe geçiş, üniversitenin kontenjanı ve ilgili mevzuatta belirlenen şartlara bağlı olarak mümkün olabilecek bir eğitim süreci üzerinden değerlendiriliyor. Hemşire olarak görev yapmak isteyenlerin hemşirelik alanındaki eğitim ve mezuniyet şartlarını karşılaması gerekiyor.

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