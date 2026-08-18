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Galatasaray'a Jonathan David önerisi

Galatasaray'da gözler santrfor takviyesine döndü. Juventus'un Kanadalı golcüsü Jonathan David, sarı-kırmızılılara önerildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 13:19 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 13:20
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Jonathan David önerisi
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Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray santrfor takviyesinde de vites artırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mauro Icardi'yle sözleşme yenilemeyen sarı-kırmızılılar bu bölge için hem 23 yaş altı hem de 23 yaş üstü futbolcularla görüşüyor.

İKNA EDİLEMEDİ

Club Brugge'den Nicolo Tresoldi'yi gündemine alan sarı-kırmızılılar teklifini iletirken Alman futbolcuyu henüz ikna edemedi.

Barcelona'nın ilgilendiği 21 yaşındaki santrfor için dirsek temaslarında bulunan Galatasaray'da menajer önerileri de gündeme alınıyor.

JONATHAN DAVID ÖNERİSİ

Juventus'un Kanadalı santrforu Jonathan David, Galatasaray'a önerildi.



AYRILMAYA SICAK DEĞİL

2025 yazında bonservissiz şekilde Torino ekibine transfer olan Kanadalı futbolcunun şu anda ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Diğer yandan Galatasaray yönetiminde Jonathan David'e sıcak bakan isimlerin olduğu öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

2025-26 sezonunda toplamda 46 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.  

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