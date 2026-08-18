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Çorum FK, ilk Süper Lig maçını seyircisiz oynayacak

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, evindeki ilk Süper Lig maçını seyircisiz oynayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 12:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK, ilk Süper Lig maçını seyircisiz oynayacak
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ligdeki ilk iç saha maçını seyircisiz oynayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlı ekip, sezonun ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Çorum temsilcisi, ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Arca Çorum FK'ye, 15 Mayıs'ta Bodrum FK ile oynanan Trendyol 1. Lig play-off 2. tur karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmişti.

Bu nedenle kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig tarihinde sahasında oynayacağı ilk karşılaşmada, Çorum FK taraftarları tribündeki yerini alamayacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Kasımpaşa taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünden izleyebilecek.

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