İşte Singo'ya talip olan kulüp

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Wilfried Singo ile ilgilenen kulüp ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fildişili savunma oyuncusu için geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a 40 milyon euro teklif geldiği ortaya çıkmış ancak takım ismi gündeme gelmemişti.
NEWCASTLE UNITED İSTİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, Premier Lig'den Newcastle United, Galatasaray'dan Singo ile ilgileniyor.
Newcastle United haberlerinin ardından, "Singo için 40 milyon euro teklif eden kulüp Newcastle United mı?" sorusu gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılar, Singo'nun ayrılması durumunda sağ bek takviyesi yapacak.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
NEWCASTLE UNITED İSTİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, Premier Lig'den Newcastle United, Galatasaray'dan Singo ile ilgileniyor.
Newcastle United haberlerinin ardından, "Singo için 40 milyon euro teklif eden kulüp Newcastle United mı?" sorusu gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılar, Singo'nun ayrılması durumunda sağ bek takviyesi yapacak.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.