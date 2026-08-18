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İşte Singo'ya talip olan kulüp

Premier Lig'den Newcastle United, Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu Wilfried Singo ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 08:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
İşte Singo'ya talip olan kulüp
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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Wilfried Singo ile ilgilenen kulüp ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fildişili savunma oyuncusu için geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a 40 milyon euro teklif geldiği ortaya çıkmış ancak takım ismi gündeme gelmemişti.

NEWCASTLE UNITED İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Premier Lig'den Newcastle United, Galatasaray'dan Singo ile ilgileniyor.

Newcastle United haberlerinin ardından, "Singo için 40 milyon euro teklif eden kulüp Newcastle United mı?" sorusu gündeme geldi.

Sarı-kırmızılılar, Singo'nun ayrılması durumunda sağ bek takviyesi yapacak.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.  

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