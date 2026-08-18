Bruno Fernandes'ten Manchester United'a ret!

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, kulübünden gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Manchester United, Bruno Fernandes'e mevcut yıllık maaşından 500 bin euro fazla bir maaşla yeni sözleşme teklif etti. Portekizli yıldız, kulübünün bu teklifini yeterli bulmadı ve kabul etmedi.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki deneyimli yıldızın, Manchester United ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
2020 yılından bu yana Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, İngiliz ekibinde 327 maçta 107 gol attı ve 108 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki deneyimli yıldızın, Manchester United ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
2020 yılından bu yana Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, İngiliz ekibinde 327 maçta 107 gol attı ve 108 asist yaptı.