Joao Palhinha, Benfica'ya çok yakın

Benfica, Bayern Münih forması giyen Joao Palhinha'nın transferinde önemli mesafe katetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz ekibinin 31 yaşındaki yıldız için Alman devine 15 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus teklif ettiği belirtildi.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Benfica, Joao Palhinha transferi için Bayern Münih ile yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştı. Kırmızı-beyazlılar, transferin çok kısa süre içerisinde tamamlanabileceğine inanıyor.
PALHINHA İLE 4 YILLIK PRENSİP ANLAŞMASI
Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Palhinha, Benfica ile 2030 yılına kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Tecrübeli futbolcunun yıllık yaklaşık 3 milyon euro net maaş alacağı, bunun Benfica'ya vergiler dahil maliyetinin ise sezon başına yaklaşık 6 milyon euro olacağı aktarıldı.
BAYERN, 50 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Joao Palhinha, Fulham'da Marco Silva yönetiminde geçirdiği iki sezonun ardından 2024 yazında 50 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Portekizli orta saha, Münih'teki ilk sezonunda beklenen etkiyi gösteremedi ve geçtiğimiz sezon Tottenham'a kiralandı.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Benfica, Joao Palhinha transferi için Bayern Münih ile yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştı. Kırmızı-beyazlılar, transferin çok kısa süre içerisinde tamamlanabileceğine inanıyor.
PALHINHA İLE 4 YILLIK PRENSİP ANLAŞMASI
Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Palhinha, Benfica ile 2030 yılına kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Tecrübeli futbolcunun yıllık yaklaşık 3 milyon euro net maaş alacağı, bunun Benfica'ya vergiler dahil maliyetinin ise sezon başına yaklaşık 6 milyon euro olacağı aktarıldı.
BAYERN, 50 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Joao Palhinha, Fulham'da Marco Silva yönetiminde geçirdiği iki sezonun ardından 2024 yazında 50 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Portekizli orta saha, Münih'teki ilk sezonunda beklenen etkiyi gösteremedi ve geçtiğimiz sezon Tottenham'a kiralandı.