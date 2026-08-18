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Galatasaray'da Lucas Torreira ile kritik görüşme!

Galatasaray, hakkında sürekli transfer ve ayrılık haberleri gündeme gelen Lucas Torreira ile görüşecek. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı orta saha oyuncusunun durumunu netleştirmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 10:10 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 10:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Lucas Torreira ile kritik görüşme!
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Galatasaray'da gündem transferlerle birlikte Lucas Torreira'nın geleceği...

TORREIRA GÖRÜŞME ODASINA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, hakkında sürekli transfer ve ayrılık haberleri gündeme gelen Torreira ile bir görüşme gerçekleştirecek. Yönetim, Torreira ile yüz yüze masaya oturacak.

Kafası karışık olan Torreira ile yüz yüze bir görüşme gerçekleşecek ve Uruguaylı yıldızın durumu netlik kazanacak.

ZAM PLANI

Galatasaray, yapılacak görüşmede Torreira'nın sözleşmesine zam yapmayı da planlıyor.

Torreira hakkındaki haberlerin deneyimli oyuncunun performansına olumsuz yansıyacağını düşünen teknik heyet ve yönetim, yapılacak görüşmede 30 yaşındaki futbolcu hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırmak istiyor.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'daki beşinci sezonuna başlayan deneyimli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılarda 176 maçta 11 gol, 17 asist ile skor katkısı sağladı.  

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