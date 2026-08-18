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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in geleceği için kritik hafta!

Dominik Livakovic'in menajeri Andy Bara'nın bu hafta İstanbul'a gelerek Dinamo Zagreb'in teklifini Fenerbahçe yönetimine iletecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 08:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in geleceği için kritik hafta!
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Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri olan Dominik Livakovic'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-lacivertli takımın Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in menajeri Andy Bara'nın bu hafta İstanbul'a gelecek.

DİNAMO ZAGREB'İN TEKLİFİNİ SUNACAK

Bara'nın, Dinamo Zagreb'in teklifini Fenerbahçe yönetimine resmi olarak ileteceği ve oyuncusunun Hırvatistan'a dönmek istediğini bir kez daha vurgulayacak.

TRANSFERİN BU HAFTA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Livakovic transferinin hafta sonuna kadar sonuçlanmasının bekleniyor.

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