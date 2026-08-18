17 Ağustos
Samsunspor-Göztepe
3-3
17 Ağustos
Batman Petrolspor-Boluspor
2-0
17 Ağustos
Deportivo-Elche
1-1
17 Ağustos
Casa Pia-Benfica
0-7
17 Ağustos
Cardiff City-Wrexham
1-1

Fenerbahçe, Jonathan Rowe'dan vazgeçmiyor!

Fenerbahçe'nin, daha önce yaptığı teklifin reddedilmesinin ardından Jonathan Rowe için Bologna'nın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 08:24
Haber: Sabah
Fenerbahçe, Jonathan Rowe'dan vazgeçmiyor!
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri olan Jonathan Rowe için yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Bologna forması giyen Jonathan Rowe için resmi bir teklifte bulundu. Ancak İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdi.

YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Fenerbahçe yönetiminin 23 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklif yapmayı planladığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO

Sol kanatta görev yapan İngiliz futbolcunun güncel piyasa değerinin 28 milyon euro olduğu ifade edildi.

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