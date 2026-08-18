Fenerbahçe, Jonathan Rowe'dan vazgeçmiyor!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri olan Jonathan Rowe için yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Bologna forması giyen Jonathan Rowe için resmi bir teklifte bulundu. Ancak İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdi.
YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Fenerbahçe yönetiminin 23 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklif yapmayı planladığı belirtildi.
PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO
Sol kanatta görev yapan İngiliz futbolcunun güncel piyasa değerinin 28 milyon euro olduğu ifade edildi.
İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Bologna forması giyen Jonathan Rowe için resmi bir teklifte bulundu. Ancak İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdi.
YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Fenerbahçe yönetiminin 23 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklif yapmayı planladığı belirtildi.
PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO
Sol kanatta görev yapan İngiliz futbolcunun güncel piyasa değerinin 28 milyon euro olduğu ifade edildi.