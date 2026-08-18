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Galatasaray'dan Sörloth için geri adım!

Galatasaray, Atletico Madrid'den Alexander Sörloth transferini rafa kaldırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 08:07 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 08:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Sörloth için geri adım!
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Galatasaray'da forvet adayları arasında yer alan Alexander Sörloth defteri kapandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milliyet'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcünün transferini rafa kaldırdı.

İSTEDİĞİ ŞARTLAR

Sözcü'de yer alan habere göre ise, Sörloth garanti ilk 11, çift haneli maaş ve gol primleri istedi. Atletico Madrid'in 40 milyon Euro istemesi transferi şimdilik zorlaştırdı.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid'de geçen sezon 54 maçta süre bulan 30 yaşındaki Sörloth, 20 gol attı ve 1 asist yaptı.  

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