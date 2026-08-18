Galatasaray'dan Sörloth için geri adım!

Galatasaray'da forvet adayları arasında yer alan Alexander Sörloth defteri kapandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milliyet'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcünün transferini rafa kaldırdı.
İSTEDİĞİ ŞARTLAR
Sözcü'de yer alan habere göre ise, Sörloth garanti ilk 11, çift haneli maaş ve gol primleri istedi. Atletico Madrid'in 40 milyon Euro istemesi transferi şimdilik zorlaştırdı.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid'de geçen sezon 54 maçta süre bulan 30 yaşındaki Sörloth, 20 gol attı ve 1 asist yaptı.
İSTEDİĞİ ŞARTLAR
Sözcü'de yer alan habere göre ise, Sörloth garanti ilk 11, çift haneli maaş ve gol primleri istedi. Atletico Madrid'in 40 milyon Euro istemesi transferi şimdilik zorlaştırdı.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid'de geçen sezon 54 maçta süre bulan 30 yaşındaki Sörloth, 20 gol attı ve 1 asist yaptı.