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İşte Darwin Nunez gerçekleri!

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Darwin Nunez ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Uruguaylı yıldız için Al-Hilal, zorunlu satın alma maddesinde diretiyor. Ayrıca Nunez, 12 milyon Euro'luk alacağını tahsil etmeden ayrılmak istemiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 08:51
Haber: Sabah
İşte Darwin Nunez gerçekleri!
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Uruguaylı oyuncu tarafıyla daha önce el sıkışan bordo-mavili yönetim, Al-Hilal ile yürüttüğü müzakerelerde iki kritik mali pürüzün çözümü için yoğun mesai harcıyor.

En büyük anlaşmazlık noktalarından birini Suudi Arabistan kulübünün, kiralama sözleşmesine ekletmekistediği satın alma maddesi oluşturuyor. Yönetim ise mali yapıyı riske atmamak adına bu opsiyonun zorunlu olmaması yönünde pazarlıklarını sürdürüyor.

27 yaşındaki Nunez'in ayrıca Al-Hilal'den yaklaşık 12 milyon Euro tutarında birikmiş alacağının bulunduğu, bu durumu da çözüme kavuşturmaya çalıştığı aktarıldı.

NUNEZ'İN PERFORMANSI

Al-Hilal forması altında toplamda 24 maçta süre bulan Nunez, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.  

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