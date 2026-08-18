Beşiktaş'tan Antony harekatı! Transferde şartlar zorlanacak

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun verdiği liste doğrultusunda harekete geçen ve özellikle kanat bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar dev bir operasyona girişti.
Beşiktaş, sağ kanat transferinde rotasını İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen Antony olarak belirledi.
Siyah-Beyazlı yönetimin, uzun süre gündemde tuttuğu Muhammed Salah transferinin gerçekleşmemesinin ardından bu bölge için yeni bir yıldız arayışına girdiği ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
İspanyol ekibi, Brezilyalı futbolcunun bonservisini 2025 yazında Manchester United'dan 22 milyon Euro karşılığında almıştı.
26 yaşındaki Antony'nin güncel piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtilirken, Real Betis ile sözleşmesinin 30 Haziran 2030'a kadar devam ettiği aktarıldı.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin, transfer için şartları sonuna kadar zorlamayı planladığı kaydedildi.
TRANSFER OLMAYA SICAK
Brezilyalı futbolcunun, şu anda ise yıllık 6.2 milyon Euro civarında kazandığı gelen haberler arasında yer aldı.
Yeşil-Beyazlı ekibin, gelecek tekliflere açık olduğu belirtilirken, Antony'nin de makul bir öneri gelmesi durumunda transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki oyuncu için Avrupa'nın 5 büyük liginden teklifler olduğu öne sürülmüştü.
PERFORMANSI
Real Betis kariyerinde 72 maça çıkan Antony, 23 gol 15 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş, sağ kanat transferinde rotasını İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen Antony olarak belirledi.
Siyah-Beyazlı yönetimin, uzun süre gündemde tuttuğu Muhammed Salah transferinin gerçekleşmemesinin ardından bu bölge için yeni bir yıldız arayışına girdiği ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
İspanyol ekibi, Brezilyalı futbolcunun bonservisini 2025 yazında Manchester United'dan 22 milyon Euro karşılığında almıştı.
26 yaşındaki Antony'nin güncel piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtilirken, Real Betis ile sözleşmesinin 30 Haziran 2030'a kadar devam ettiği aktarıldı.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin, transfer için şartları sonuna kadar zorlamayı planladığı kaydedildi.
TRANSFER OLMAYA SICAK
Brezilyalı futbolcunun, şu anda ise yıllık 6.2 milyon Euro civarında kazandığı gelen haberler arasında yer aldı.
Yeşil-Beyazlı ekibin, gelecek tekliflere açık olduğu belirtilirken, Antony'nin de makul bir öneri gelmesi durumunda transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki oyuncu için Avrupa'nın 5 büyük liginden teklifler olduğu öne sürülmüştü.
PERFORMANSI
Real Betis kariyerinde 72 maça çıkan Antony, 23 gol 15 asistlik performans sergiledi.