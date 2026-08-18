17 Ağustos
Samsunspor-Göztepe
3-3
17 Ağustos
Batman Petrolspor-Boluspor
2-0
17 Ağustos
Deportivo-Elche
1-1
17 Ağustos
Casa Pia-Benfica
0-7
17 Ağustos
Cardiff City-Wrexham
1-1

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı

Galatasaray, Everton ve Tottenham gibi kulüplerin ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini 50 milyon euro olarak belirledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 08:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Galatasaray, milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Premier Lig'den Everton ve Tottenham gibi kulüpler, milli futbolcu ile ilgileniyor. Everton, Galatasaray'a 35+5 milyon euro'luk sözlü bir teklif yaptı ancak şu ana kadar Galatasaray'a ulaşan resmi bir teklif olmadı.

Galatasaray, bu gelişmelerin ardından Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini 50 milyon euro olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, gelecek resmi tekliflerde 50 milyon euro beklenti ile masaya oturmayı planlıyor.

SEZON PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Galatasaray'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 12 gol attı ve 16 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper'in, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.