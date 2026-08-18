Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı

Galatasaray, milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Premier Lig'den Everton ve Tottenham gibi kulüpler, milli futbolcu ile ilgileniyor. Everton, Galatasaray'a 35+5 milyon euro'luk sözlü bir teklif yaptı ancak şu ana kadar Galatasaray'a ulaşan resmi bir teklif olmadı.
Galatasaray, bu gelişmelerin ardından Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini 50 milyon euro olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, gelecek resmi tekliflerde 50 milyon euro beklenti ile masaya oturmayı planlıyor.
SEZON PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ
Galatasaray'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 12 gol attı ve 16 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper'in, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray, bu gelişmelerin ardından Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini 50 milyon euro olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, gelecek resmi tekliflerde 50 milyon euro beklenti ile masaya oturmayı planlıyor.
SEZON PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ
Galatasaray'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 12 gol attı ve 16 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper'in, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.