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Beşiktaş'tan orta saha transferi için sürpriz hamle: Goretzka

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Leon Goretzka'yı gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Alman yıldızın maaş beklentisini araştıracak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 08:18
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan orta saha transferi için sürpriz hamle: Goretzka
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Sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah beyazlı yönetim, 6 ve 8 numara bölgesinde forma giyebilecek isimlere yoğunlaştı.

Auxerre forması giyen Kevin Danois için görüşmeler başladı. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan 22 yaşındaki orta saha menajerler vasıtasıyla önerildi. Ancak Danois'in Beşiktaş'a gelmeyi düşünmediği belirtildi.

Yönetim, bonservisi elinde olan Leon Goretzka'yı da değerlendirmeye alacak.

31 yaşındaki Alman yıldızın maaş beklentisiyle ilgili bir araştırma yapılacak.



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