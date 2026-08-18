Galatasaray'ın Rafael Leao planı

Galatasaray, Milan forması giyen ve uzun süredir transfer gündeminde yer alan Rafael Leao'dan vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldız için girişimlerine devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sabah'ta yer alan habere göre, 50 milyon Euro'da direten Milan'la tekrar görüşülecek ve 40 milyon Euro seviyesinde anlaşma zemini aranacak.
Sarı-kırmızılılar, Leao'yu kadrosuna katarsa, Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu değişecek. Portekizli yıldız solda, Barış ise beklentileri bir türlü karşılamayan Leroy Sane'nin yerine sağ açıkta düşünülüyor.
RASHFORD DA GÜNDEMDE
Leao için hala masada olan yönetim, bir başka dünya yıldızı Marcus Rashford'u da gündeminde tutuyor.
Rafael Leao, geçen sezon Milan formasıyla 31 resmi maçta görev aldı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol kaydederken, 3 asist yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Leao'yu kadrosuna katarsa, Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu değişecek. Portekizli yıldız solda, Barış ise beklentileri bir türlü karşılamayan Leroy Sane'nin yerine sağ açıkta düşünülüyor.
RASHFORD DA GÜNDEMDE
Leao için hala masada olan yönetim, bir başka dünya yıldızı Marcus Rashford'u da gündeminde tutuyor.
Rafael Leao, geçen sezon Milan formasıyla 31 resmi maçta görev aldı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol kaydederken, 3 asist yaptı.