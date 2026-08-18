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Marcus Rashford'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Manchester United forması giyen Marcus Rashford, şartların oluşması halinde Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 07:58
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Marcus Rashford'dan Galatasaray'a yeşil ışık
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Geçmiş dönemde Galatasaray'a birçok yıldızı kazandıran Menajer George Gardi, "Rashford'u getiririm" diye sarı-kırmızılı yönetime mesaj gönderdi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

İngiliz yıldız, şartların oluşması halinde Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.

Barcelona'dan Manchester United'a dönen 28 yaşındaki futbolcunun 2028'e kadar kontratı bulunyor. Manchester United yönetimi, İngiliz yıldızı yüksek maaşı nedeniyle göndermeyi düşünüyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren İngiliz yıldız, Manchester United'a döndü.

Katalan ekibiyle 49 maçta süre bulan Rashford 14 gol 14 asistlik performans sergiledi.  

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