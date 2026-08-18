Marcus Rashford'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray'daki transfer suskunluğu sokaktaki herkesin diline düşmüş durumda! Sarı-kırmızılı taraftarlar isyan ederken yönetim de gaza bastı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RASHFORD ÖNERİSİ
Geçmiş dönemde Galatasaray'a birçok yıldızı kazandıran Menajer George Gardi, "Rashford'u getiririm" diye sarı-kırmızılı yönetime mesaj gönderdi.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
İngiliz yıldız, şartların oluşması halinde Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.
Barcelona'dan Manchester United'a dönen 28 yaşındaki futbolcunun 2028'e kadar kontratı bulunyor. Manchester United yönetimi, İngiliz yıldızı yüksek maaşı nedeniyle göndermeyi düşünüyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren İngiliz yıldız, Manchester United'a döndü.
Katalan ekibiyle 49 maçta süre bulan Rashford 14 gol 14 asistlik performans sergiledi.
Geçmiş dönemde Galatasaray'a birçok yıldızı kazandıran Menajer George Gardi, "Rashford'u getiririm" diye sarı-kırmızılı yönetime mesaj gönderdi.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
İngiliz yıldız, şartların oluşması halinde Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.
Barcelona'dan Manchester United'a dönen 28 yaşındaki futbolcunun 2028'e kadar kontratı bulunyor. Manchester United yönetimi, İngiliz yıldızı yüksek maaşı nedeniyle göndermeyi düşünüyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren İngiliz yıldız, Manchester United'a döndü.
Katalan ekibiyle 49 maçta süre bulan Rashford 14 gol 14 asistlik performans sergiledi.