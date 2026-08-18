17 Ağustos
Samsunspor-Göztepe
3-3
17 Ağustos
Batman Petrolspor-Boluspor
2-0
17 Ağustos
Deportivo-Elche
1-1
17 Ağustos
Casa Pia-Benfica
0-7
17 Ağustos
Cardiff City-Wrexham
1-1

Conrad Harder'dan Galatasaray'a olumlu geri dönüş

Leipzig forması giyen ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Conrad Harder, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a transferine sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 08:36
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Conrad Harder'dan Galatasaray'a olumlu geri dönüş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Transferi ağırdan alan ancak Çorum FK maçında taraftarın "istifa" tepkisi sonrası gaza basan Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen'e yedek golcü bakıyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KİRALAMA TEKLİFİ

Son olarak ibre Almanya'ya döndü. Sarı kırmızılılar, Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Danimarkalı forvet Conrad Harder için kiralama önerisinde bulundu.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Alman ekibinin geçen sezon Sporting Lizbon'dan 24 milyon euro bonservis bedeli karşılığında aldığı Harder, kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray'a sıcak bakıyor. Kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi olan golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.



OYUN TARZI

Sol ayağını etkili kullanan Harder, hem sırtı dönük oynayabilmesi hem de savunma arkasına yaptığı ani ve dikey koşularıyla dikkati çekiyor. Rakip savunmaya ve kaleciye karşı ön alanda yoğun baskı yapabilen genç golcü, ceza sahası içinden ve dışından sert şutlar atıyor. Çabukluğu sayesinde geçiş hücumlarında takım için etkili bir silah olarak öne çıkıyor. Pozisyona göre kanatlara açılarak oyuna zenginlik katıyor. Genç yaşına bağlı olarak bitiricilik konusunda tecrübe eksikliği bulunsa da forma giydiği takımlarda skora önemli katkı sağlıyor.

61 GOLÜ VAR

Kariyerinde şu ana kadar bonservisine 43 milyon euro ödenen Conrad Harder, toplam 168 maçta 61 gol attı, 19 da asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.