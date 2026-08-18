Conrad Harder'dan Galatasaray'a olumlu geri dönüş

Transferi ağırdan alan ancak Çorum FK maçında taraftarın "istifa" tepkisi sonrası gaza basan Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen'e yedek golcü bakıyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KİRALAMA TEKLİFİ
Son olarak ibre Almanya'ya döndü. Sarı kırmızılılar, Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Danimarkalı forvet Conrad Harder için kiralama önerisinde bulundu.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Alman ekibinin geçen sezon Sporting Lizbon'dan 24 milyon euro bonservis bedeli karşılığında aldığı Harder, kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray'a sıcak bakıyor. Kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi olan golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.
OYUN TARZI
Sol ayağını etkili kullanan Harder, hem sırtı dönük oynayabilmesi hem de savunma arkasına yaptığı ani ve dikey koşularıyla dikkati çekiyor. Rakip savunmaya ve kaleciye karşı ön alanda yoğun baskı yapabilen genç golcü, ceza sahası içinden ve dışından sert şutlar atıyor. Çabukluğu sayesinde geçiş hücumlarında takım için etkili bir silah olarak öne çıkıyor. Pozisyona göre kanatlara açılarak oyuna zenginlik katıyor. Genç yaşına bağlı olarak bitiricilik konusunda tecrübe eksikliği bulunsa da forma giydiği takımlarda skora önemli katkı sağlıyor.
61 GOLÜ VAR
Kariyerinde şu ana kadar bonservisine 43 milyon euro ödenen Conrad Harder, toplam 168 maçta 61 gol attı, 19 da asist yaptı.
Son olarak ibre Almanya'ya döndü. Sarı kırmızılılar, Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Danimarkalı forvet Conrad Harder için kiralama önerisinde bulundu.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Alman ekibinin geçen sezon Sporting Lizbon'dan 24 milyon euro bonservis bedeli karşılığında aldığı Harder, kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray'a sıcak bakıyor. Kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi olan golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.
OYUN TARZI
Sol ayağını etkili kullanan Harder, hem sırtı dönük oynayabilmesi hem de savunma arkasına yaptığı ani ve dikey koşularıyla dikkati çekiyor. Rakip savunmaya ve kaleciye karşı ön alanda yoğun baskı yapabilen genç golcü, ceza sahası içinden ve dışından sert şutlar atıyor. Çabukluğu sayesinde geçiş hücumlarında takım için etkili bir silah olarak öne çıkıyor. Pozisyona göre kanatlara açılarak oyuna zenginlik katıyor. Genç yaşına bağlı olarak bitiricilik konusunda tecrübe eksikliği bulunsa da forma giydiği takımlarda skora önemli katkı sağlıyor.
61 GOLÜ VAR
Kariyerinde şu ana kadar bonservisine 43 milyon euro ödenen Conrad Harder, toplam 168 maçta 61 gol attı, 19 da asist yaptı.