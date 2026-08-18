Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano farkı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, hem ligde hem de Avrupa'da çıktığı beş maçı da kazanarak taraftarını sevindirmeyi başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ŞİFRE TAKIM SAVUNMASI
Geçen sezon Sergen Yalçın ile hayal kırıklığına uğrayan siyah beyazlılar, yeni teknik direktör Vincenzo İtaliano ile bambaşka bir kimliğe büründü.
Önceliği takım savunmasına veren İtaliano, bunun meyvelerini de toplamayı başardı. Beşiktaş, İtaliano yönetiminde kalesinde hiç gol görmezken beş galibiyetin dördünü ise 1-0'lık skorlarla elde etti.
Dünya yıldızı forvet Dusan Vlahovic'i henüz kadroya ekleyemeyen siyah beyazlıların gol konusundaki kısırlığı dikkati çekse de kalesine set çekmiş olması, alınan galibiyetlerin şifresi niteliğinde.
KÜSKÜNLERİ KAZANDI
Italiano, sezon başında oyuncular tam olarak ritmini bulamamışken "1-0 olsun, benim olsun" taktiğini sahaya doğru şekilde yansıtmayı başarmış görünüyor.
Beş resmi maçında üç yeni transferi Alexander Nübel, Salih Özcan ve İlhan Fakılı haricindeki eski kadronun topu rakipten geri kazanma süresinin 6 saniyeye düşmüş olması, İtalyan teknik adamın savunmaya verdiği önemi gözler önüne seriyor.
Beşiktaş'ın Eyüpspor'a ikinci ve üçüncü bölgede savunma aksiyonu başına sadece 6,5 pas yaptırmış olması da bunun en güzel örneklerinden biri.
Geçen sezon bekleneni veremeyen Diallo ve Cerny ile Göztepe'den alınan Olaitan'dan istediği verimi almayı başaran İtaliano, Beşiktaş'ın en büyük transferi olarak göze çarpıyor.
BAŞARI OYUNCULARIN
Beşiktaş'ın hocası Vincenzo İtaliano, şu ana kadar resmî maçlarda gol yememiş olmalarını oyuncuların taktik disipline bağlılığına ve özverisine bağladı.
İtalyan teknik adam, "İlk hattan itibaren takım olarak iyi baskı yapıyoruz. Oyuncularım çok koşup iyi mücadele ediyor. Vlahovic gelince bu takım daha da iyi olacak" diye konuştu.
Geçen sezon Sergen Yalçın ile hayal kırıklığına uğrayan siyah beyazlılar, yeni teknik direktör Vincenzo İtaliano ile bambaşka bir kimliğe büründü.
Önceliği takım savunmasına veren İtaliano, bunun meyvelerini de toplamayı başardı. Beşiktaş, İtaliano yönetiminde kalesinde hiç gol görmezken beş galibiyetin dördünü ise 1-0'lık skorlarla elde etti.
Dünya yıldızı forvet Dusan Vlahovic'i henüz kadroya ekleyemeyen siyah beyazlıların gol konusundaki kısırlığı dikkati çekse de kalesine set çekmiş olması, alınan galibiyetlerin şifresi niteliğinde.
KÜSKÜNLERİ KAZANDI
Italiano, sezon başında oyuncular tam olarak ritmini bulamamışken "1-0 olsun, benim olsun" taktiğini sahaya doğru şekilde yansıtmayı başarmış görünüyor.
Beş resmi maçında üç yeni transferi Alexander Nübel, Salih Özcan ve İlhan Fakılı haricindeki eski kadronun topu rakipten geri kazanma süresinin 6 saniyeye düşmüş olması, İtalyan teknik adamın savunmaya verdiği önemi gözler önüne seriyor.
Beşiktaş'ın Eyüpspor'a ikinci ve üçüncü bölgede savunma aksiyonu başına sadece 6,5 pas yaptırmış olması da bunun en güzel örneklerinden biri.
Geçen sezon bekleneni veremeyen Diallo ve Cerny ile Göztepe'den alınan Olaitan'dan istediği verimi almayı başaran İtaliano, Beşiktaş'ın en büyük transferi olarak göze çarpıyor.
BAŞARI OYUNCULARIN
Beşiktaş'ın hocası Vincenzo İtaliano, şu ana kadar resmî maçlarda gol yememiş olmalarını oyuncuların taktik disipline bağlılığına ve özverisine bağladı.
İtalyan teknik adam, "İlk hattan itibaren takım olarak iyi baskı yapıyoruz. Oyuncularım çok koşup iyi mücadele ediyor. Vlahovic gelince bu takım daha da iyi olacak" diye konuştu.