Beşiktaş için şampiyonluk mesajı!

Hürriyet Spor yazarları, ligin ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yazarlar, Beşiktaş'a şampiyonluk için mesaj verdi.
İŞTE YAPILAN YORUMLAR
Ligin ilk haftasında doğal 4 şampiyonluk adayından 3'ü puan kaybetti. 4 büyükler içinde kazanan tek takım olan Beşiktaş'ı nasıl buldunuz?
"BEŞİKTAŞ SEZONA MORALLİ BAŞLANGIÇ YAPTI"
FIRAT AYDINUS: "Oyun olarak gelgitler yaşasa da Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kayıpları sayesinde sezona moralli bir başlangıç yaptı. Takımların yeni transferleriyle henüz birbirlerini tam olarak tanımadığı bu ilk haftalarda, yaşanan bilinmezlik maçları da doğal olarak daha zor hale getiriyor. Bence Beşiktaş adına Vlahovic ya da Trossard'dan ziyade en etkili transfer Vincenzo Italiano. Kenardaki enerjisini ve heyecanını sahaya yansıtabildiği sürece, Italiano 'nun getireceği dinamizm ve oyun anlayışı futbolculara da olumlu sirayet edecektir."
"TAM ANLAMIYLA 'AVRUPALI' BİR TEKNİK ADAM"
UĞUR MELEKE: "Türk futbolu bu sezon Avrupa'da lig aşamasında ilk kez 4 büyüklerin tümüyle temsil edilecek. Bu tabii ki heyecan verici. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne girme ihtimali çok güçlü olan Beşiktaş'ın kelimenin tam anlamıyla 'Avrupalı' bir hocası olması önemli. Vincenzo Italiano son dönemde Avrupa'da iki final, bir de çeyrek final yapmış bir teknik adam. Bu sezon 5 resmi maçı gol yemeden kapatan, kaybettiği topları çok çabuk geri kazanan Beşiktaş'ın bu görüntüsü beni Avrupa Ligi macerası için heyecanlandırıyor."
"SKOR KISIRLIĞI SORUNUNU VLAHOVIC ÇÖZER"
GÜNTEKİN ONAY: "Beşiktaş, Italiano yönetiminde öncelikle birlikte hareket eden, yardımlaşan, topu kaybettikten sonra en kısa sürede kazanmayı hedefleyen ve savunma hattını kalesinden uzak tutan bir anlayışa sahip. Geçmiş yıllara oranla oyun disiplini üst seviyede. Bireyler değil takım oyunu ön planda. Rakipleri kalesine yaklaştırmıyor bu yüzden de gol yemiyor. Ancak hücumda zaman zaman hızlı oynamadan kaynaklanan top kayıpları ve yaratıcılık eksikliği skorların kısır kalmasına neden oluyor. Vlahovic takıma girince bu sorun da büyük ölçüde ortadan kalkacaktır."
"ZİRVE YARIŞI ARTIK İKİ TAKIM ARASINDA DEĞİL"
MEHMET ARSLAN: "Şampiyonluk adayı 4 takım arasında ilk haftanın en iyisi kuşkusuz Beşiktaş. Modern futbolun istediği en büyük özelliklerden birini, topu geri kazanma konusunda olağanüstü gelişmiş Beşiktaş. Bunda rakibin zayıflığı ne derece etkili ilerleyen haftalarda göreceğiz. Beşiktaş iyi bir hocaya ve saha içi lidere (Orkun Kökçü) sahip. Vlahovic'in takıma katılmasıyla daha mükemmel bir takım olacakları kesin. Şampiyonluk artık iki takım arasında değil. Beşiktaş'ı unutmasın kimse."
İŞTE YAPILAN YORUMLAR
Ligin ilk haftasında doğal 4 şampiyonluk adayından 3'ü puan kaybetti. 4 büyükler içinde kazanan tek takım olan Beşiktaş'ı nasıl buldunuz?
"BEŞİKTAŞ SEZONA MORALLİ BAŞLANGIÇ YAPTI"
FIRAT AYDINUS: "Oyun olarak gelgitler yaşasa da Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kayıpları sayesinde sezona moralli bir başlangıç yaptı. Takımların yeni transferleriyle henüz birbirlerini tam olarak tanımadığı bu ilk haftalarda, yaşanan bilinmezlik maçları da doğal olarak daha zor hale getiriyor. Bence Beşiktaş adına Vlahovic ya da Trossard'dan ziyade en etkili transfer Vincenzo Italiano. Kenardaki enerjisini ve heyecanını sahaya yansıtabildiği sürece, Italiano 'nun getireceği dinamizm ve oyun anlayışı futbolculara da olumlu sirayet edecektir."
"TAM ANLAMIYLA 'AVRUPALI' BİR TEKNİK ADAM"
UĞUR MELEKE: "Türk futbolu bu sezon Avrupa'da lig aşamasında ilk kez 4 büyüklerin tümüyle temsil edilecek. Bu tabii ki heyecan verici. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne girme ihtimali çok güçlü olan Beşiktaş'ın kelimenin tam anlamıyla 'Avrupalı' bir hocası olması önemli. Vincenzo Italiano son dönemde Avrupa'da iki final, bir de çeyrek final yapmış bir teknik adam. Bu sezon 5 resmi maçı gol yemeden kapatan, kaybettiği topları çok çabuk geri kazanan Beşiktaş'ın bu görüntüsü beni Avrupa Ligi macerası için heyecanlandırıyor."
"SKOR KISIRLIĞI SORUNUNU VLAHOVIC ÇÖZER"
GÜNTEKİN ONAY: "Beşiktaş, Italiano yönetiminde öncelikle birlikte hareket eden, yardımlaşan, topu kaybettikten sonra en kısa sürede kazanmayı hedefleyen ve savunma hattını kalesinden uzak tutan bir anlayışa sahip. Geçmiş yıllara oranla oyun disiplini üst seviyede. Bireyler değil takım oyunu ön planda. Rakipleri kalesine yaklaştırmıyor bu yüzden de gol yemiyor. Ancak hücumda zaman zaman hızlı oynamadan kaynaklanan top kayıpları ve yaratıcılık eksikliği skorların kısır kalmasına neden oluyor. Vlahovic takıma girince bu sorun da büyük ölçüde ortadan kalkacaktır."
"ZİRVE YARIŞI ARTIK İKİ TAKIM ARASINDA DEĞİL"
MEHMET ARSLAN: "Şampiyonluk adayı 4 takım arasında ilk haftanın en iyisi kuşkusuz Beşiktaş. Modern futbolun istediği en büyük özelliklerden birini, topu geri kazanma konusunda olağanüstü gelişmiş Beşiktaş. Bunda rakibin zayıflığı ne derece etkili ilerleyen haftalarda göreceğiz. Beşiktaş iyi bir hocaya ve saha içi lidere (Orkun Kökçü) sahip. Vlahovic'in takıma katılmasıyla daha mükemmel bir takım olacakları kesin. Şampiyonluk artık iki takım arasında değil. Beşiktaş'ı unutmasın kimse."