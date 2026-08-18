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Galatasaray'da Sane, kulübeye geçiyor!

Galatasaray'da Leroy Sane'ye yedek kulübesi yolu gözüktü. İşte ayrıntılar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 09:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Sane, kulübeye geçiyor!
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Galatasaray forması giyen Leroy Sane için dikkat çeken bir haber gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, Milan'dan Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın transferi için girişimlerine devam ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Leao transferini bitirmesi durumunda 27 yaşındaki yıldız futbolcu sol kanatta görev alacak.

Sarı-kırmızılılarda şu anda sol kanatta forma giyen Barış Alper Yılmaz ise Leao'nun transferi durumunda sağ kanatta görev almaya başlayacak. Leroy Sane ise kulübeye geçecek.

Galatasaray'a geçen yıl imza atan 30 yaşındaki Alman yıldız Sane, sarı-kırmızılılarda 44 maçta 7 gol attı ve 9 asist yaptı.  

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