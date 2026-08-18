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Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin geleceği için kritik zirve!

Jayden Oosterwolde'nin temsilcisi, oyuncunun geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 10:14 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 10:37
Haber: Trtspor, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin geleceği için kritik zirve!
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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre Hollandalı futbolcunun temsilcisi, oyuncunun takımdaki geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GÖZLER YAPILACAK GÖRÜŞMEDE

Oyuncunun temsilcisinin İstanbul'a gelmesinin ardından, Oosterwolde'nin Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

20 milyon euro piyasa değerine sahip olan Hollandalı savunmacının Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılının haziran ayının sonunda sona erecek.

SAKATLIK SONRASI BELİRSİZLİK ARTTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki iki karşılaşmada forma giydi. Oosterwolde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Sturm Graz maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

TAHMİNİ EN AZ 3 HAFTA DAHA SAHALARDA YOK 

Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan MR incelemesinde arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıklamıştı.

Jayden Oosterwolde'nin en 3 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenirken, oyuncunun sahalara dönüş süresinin tedaviye vereceği yanıta göre netleşeceği ifade edildi.

 

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