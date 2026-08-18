Beşiktaş'tan Ghedjemis için 20 milyon euro'luk beklenti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ıngündemine aldığı Frosinone forması giyen Fares Ghedjemis için yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların, Frosinone forması giyen kanat oyuncusu Fares Ghedjemis ile ilgilendiği öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ VE MONACO YARIŞTA
Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş ve Monaco, Frosinone'nin kanat oyuncusu Fares Ghedjemis'i kadrosuna katmak için yarışıyor.
İki kulübün de Ghedjemis transferi için devrede olduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
FROSINONE'NİN TALEBİ 20 MİLYON EURO
Haberde, Frosinone'nin Ghedjemis'i kolay bırakmaya niyetli olmadığı aktarıldı.
İtalyan ekibinin kanat oyuncusunun bonservisi için 20 milyon euro talep ettiği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ VE MONACO YARIŞTA
Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş ve Monaco, Frosinone'nin kanat oyuncusu Fares Ghedjemis'i kadrosuna katmak için yarışıyor.
İki kulübün de Ghedjemis transferi için devrede olduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
FROSINONE'NİN TALEBİ 20 MİLYON EURO
Haberde, Frosinone'nin Ghedjemis'i kolay bırakmaya niyetli olmadığı aktarıldı.
İtalyan ekibinin kanat oyuncusunun bonservisi için 20 milyon euro talep ettiği ifade edildi.