17 Ağustos
Samsunspor-Göztepe
3-3
17 Ağustos
Batman Petrolspor-Boluspor
2-0
17 Ağustos
Deportivo-Elche
1-1
17 Ağustos
Casa Pia-Benfica
0-7
17 Ağustos
Cardiff City-Wrexham
1-1

Beşiktaş'tan Ghedjemis için 20 milyon euro'luk beklenti

Frosinone, Beşiktaş ve Monaco'nun transfer yarışında olduğu Fares Ghedjemis için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 09:07
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Ghedjemis için 20 milyon euro'luk beklenti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ıngündemine aldığı Frosinone forması giyen Fares Ghedjemis için yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, Frosinone forması giyen kanat oyuncusu Fares Ghedjemis ile ilgilendiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ VE MONACO YARIŞTA

Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş ve Monaco, Frosinone'nin kanat oyuncusu Fares Ghedjemis'i kadrosuna katmak için yarışıyor.

İki kulübün de Ghedjemis transferi için devrede olduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

FROSINONE'NİN TALEBİ 20 MİLYON EURO

Haberde, Frosinone'nin Ghedjemis'i kolay bırakmaya niyetli olmadığı aktarıldı.

İtalyan ekibinin kanat oyuncusunun bonservisi için 20 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.