Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu operasyonu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertlilerin gündemine bir kez daha Hakan Çalhanoğlu geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CİHAN KAMER İTALYA YOLCUSU
Sarı-lacivertli yönetimin, önümüzdeki günlerde Inter ile resmi temaslarını hızlandıracağı öne sürüldü. Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in İtalya'ya giderek Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için görüşmelerde bulunacağı belirtildi.
YENİ TEKLİF MASADA
Fenerbahçe'nin daha önce milli futbolcu için 15 milyon euroya kadar çıktığı, ancak Inter'in 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin yapılacak görüşmede yeni bir teklif sunacağı aktarıldı.
HEDEF 10 GÜN İÇİNDE İMZA
Fenerbahçe yönetiminin, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği ve Hakan Çalhanoğlu'nu 10 gün içerisinde İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeye imza attırmayı hedeflediği kaydedildi.
AZİZ YILDIRIM DA DEVREDE
Haberde, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da transfer sürecine dahil olduğu ve milli futbolcuyla birebir görüşeceği öne sürüldü.
DİZİLİM DEĞİŞEBİLİR
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Hakan Çalhanoğlu'nun takıma katılması halinde oyun sisteminde değişikliğe gideceği iddia edildi. Sarı-lacivertli ekibin 4-2-3-1 sisteminden 4-3-3 dizilişine geçebileceği belirtildi.
5 SEZONDA 212 MAÇ
2021 yılında Milan'dan Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 50 gol ve 39 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu, A Milli Takım formasıyla ise 108 karşılaşmada görev aldı.
Sarı-lacivertli yönetimin, önümüzdeki günlerde Inter ile resmi temaslarını hızlandıracağı öne sürüldü. Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in İtalya'ya giderek Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için görüşmelerde bulunacağı belirtildi.
YENİ TEKLİF MASADA
Fenerbahçe'nin daha önce milli futbolcu için 15 milyon euroya kadar çıktığı, ancak Inter'in 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin yapılacak görüşmede yeni bir teklif sunacağı aktarıldı.
HEDEF 10 GÜN İÇİNDE İMZA
Fenerbahçe yönetiminin, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği ve Hakan Çalhanoğlu'nu 10 gün içerisinde İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeye imza attırmayı hedeflediği kaydedildi.
AZİZ YILDIRIM DA DEVREDE
Haberde, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da transfer sürecine dahil olduğu ve milli futbolcuyla birebir görüşeceği öne sürüldü.
DİZİLİM DEĞİŞEBİLİR
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Hakan Çalhanoğlu'nun takıma katılması halinde oyun sisteminde değişikliğe gideceği iddia edildi. Sarı-lacivertli ekibin 4-2-3-1 sisteminden 4-3-3 dizilişine geçebileceği belirtildi.
5 SEZONDA 212 MAÇ
2021 yılında Milan'dan Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 50 gol ve 39 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu, A Milli Takım formasıyla ise 108 karşılaşmada görev aldı.