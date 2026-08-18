Galatasaray için Rafael Leao iddiası!

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Necati Ateş, sarı-kırmızılıların transfer gündemine ilişkin Beyaz TV'de çok konuşulacak sözler sarf etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın uzun süredir temas halinde olduğu Rafael Leao'yla hakkında konuşan Necati Ateş, transfere dair aldığı bilgiyi stüdyoda izleyenlerle paylaştı.
Ateş, "Abdullah Kavukcu, 'Rafael Leao transferini bitireceğim. Benim imzam olacak' demiş. Net bilgidir bu. Söylediği kişiden duydum" ifadelerini kullandı.
Necati Ateş'in bu sözleri sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.
Ateş, "Abdullah Kavukcu, 'Rafael Leao transferini bitireceğim. Benim imzam olacak' demiş. Net bilgidir bu. Söylediği kişiden duydum" ifadelerini kullandı.
Necati Ateş'in bu sözleri sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.