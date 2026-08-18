Galatasaray'da iki ayrılık yakın: Nelsson ve Jelert

Galatasaray'da beklenen ayrılıklar gerçekleşiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılılarda yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Victor Nelsson ve Elias Jelert ile yollar ayrılıyor.
Galatasaray, iki Danimarkalı futbolcuyu da Avrupa'ya kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor.
Nelsson geçen yıl Hellas Verona'ya kiralanmıştı. Elias Jelert ise geçen sezonu Southampton'da geçirmişti.
Galatasaray, iki Danimarkalı futbolcuyu da Avrupa'ya kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor.
Nelsson geçen yıl Hellas Verona'ya kiralanmıştı. Elias Jelert ise geçen sezonu Southampton'da geçirmişti.