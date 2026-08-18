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Galatasaray'da iki ayrılık yakın: Nelsson ve Jelert

Galatasaray, yeni sezonda kadroda düşünmediği Victor Nelsson ve Elias Jelert'i Avrupa'ya kiralık göndermeye hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 09:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da iki ayrılık yakın: Nelsson ve Jelert
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Galatasaray'da beklenen ayrılıklar gerçekleşiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılılarda yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Victor Nelsson ve Elias Jelert ile yollar ayrılıyor.

Galatasaray, iki Danimarkalı futbolcuyu da Avrupa'ya kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor.

Nelsson geçen yıl Hellas Verona'ya kiralanmıştı. Elias Jelert ise geçen sezonu Southampton'da geçirmişti.  



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